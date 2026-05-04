Parigi: andamento sostenuto per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società di software francese, che tratta in utile dell'1,91% sui valori precedenti.
Il trend di Dassault Systemes mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 19,56 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 19,28. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 19,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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