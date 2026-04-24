Eventi e scadenze del 24 aprile 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 24/04/2026

Appuntamenti:

Fuorisalone 2026 - Fuorisalone è l'evento che insieme al Salone del Mobile.Milano definisce la Milano Design Week, la settimana del design che rappresenta il momento più importante dell'anno e il punto di riferimento mondiale per la design industry. L'edizione 2026 adotta il tema "Essere Progetto" (da lunedì 20/04/2026 a domenica 26/04/2026)

Milano Design Week 2026 - La Milano Design Week 2026 è la manifestazione annuale che trasforma Milano in capitale mondiale del design, incentrata sul Salone del Mobile e sul Fuorisalone e diffusa tra Fiera Milano e la città, con mostre, installazioni, incontri e lanci di collezioni firmati da aziende internazionali e studi di design (da lunedì 20/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

64° Salone del Mobile.Milano 2026 - Rho Fiera, Milano - Il Salone del Mobile di Milano è considerato il più grande evento internazionale del Mobile, appuntamento di riferimento per migliaia di imprese che operano nel settore dell'arredo e del progetto. Forum degli addetti ai lavori con centinaia di espositori e migliaia di prodotti esposti. L'evento riunisce quest'anno oltre 1.900 espositori da 32 Paesi su più di 169.000 metri quadrati di superficie espositiva netta (da martedì 21/04/2026 a domenica 26/04/2026)

ECOMED Green Expo del Mediterraneo - Sicilia Fiera, Misterbianco, Catania - XVIII edizione della fiera di riferimento per l'innovazione energetica, la sostenibilità e il futuro del Mediterraneo. Punto di incontro tra i settori più strategici del Made in Italy, con la partecipazione di stakeholder, istituzioni e aziende. Tra gli interventi, il Ministro Nello Musumeci, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana e Domenico Repetto, Direttore della Comunicazione del MASE (Divisione V) (da mercoledì 22/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo del Consiglio europeo - Agia Napa e Nicosia, Cipro - I leader dell'UE procederanno a uno scambio di opinioni aperto sugli attuali sviluppi politici e su questioni di importanza strategica per l'Unione europea, nel contesto della presidenza cipriota del Consiglio dell'UE. Parteciperà anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni oltre a Ursula von der Leyen (da giovedì 23/04/2026 a venerdì 24/04/2026)

Rating sovrano - Germania - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito

Presentazione rapporto progetto su intelligenza artificiale nel settore finanziario italiano - OCSE - Centro Ciampi, via Nazionale, Roma - Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d'Italia, tiene gli interventi di apertura e chiusura dell'evento "Presentazione del rapporto finale del progetto sull'intelligenza artificiale nel settore finanziario italiano"

Rating sovrano - Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

11:00 - Road to Festival dell’Energia - "L'Europa alla prova del futuro" - Palazzo delle Stelline, Milano - L'appuntamento si inserisce nel percorso "Road to Festival dell'Energia". Mondo delle istituzioni e delle imprese si confronteranno su crisi energetica e conflitti internazionali. Interverranno, tra gli altri, Beppe Sala, Sindaco di Milano, Renato Mazzoncini, AD di A2A, Antonio Decaro, Presidente Regione Puglia e Pierfrancesco Maran, Presidente Commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare del Parlamento Europeo.

Titoli di Stato:

Tesoro - Asta BTP Short - BTP€i; Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Acinque - Assemblea: Bilancio

Restart - Assemblea: Bilancio

Colgate-Palmolive - Risultati di periodo

Convergenze - Assemblea: Bilancio

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa e conference call

Franchi Umberto Marmi - Assemblea: Bilancio

Matica Fintec - Assemblea: Bilancio

Monnalisa - Assemblea: Bilancio

Next Re - CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie aggiuntive al 31.03.2026

Powersoft - Assemblea: Bilancio

Procter & Gamble - Risultati di periodo

Sanlorenzo - Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Smart Capital - Assemblea: Bilancio

Sogefi - Assemblea: Bilancio

Western Union - Risultati di periodo





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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