Milano 17:35
50.208 +0,63%
Nasdaq 22:00
29.414 +1,58%
Dow Jones 22:01
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Indice Sentix Unione Europea in giugno

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Indice Sentix Unione Europea in giugno
Unione Europea, Indice Sentix in giugno pari a -13,4 punti, in aumento rispetto al precedente -16,4 punti (la previsione era -13,8 punti).
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