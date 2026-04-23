Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile
Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in flessione dello 0,45%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10.572,6. Primo supporto visto a 10.381,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10.333,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)