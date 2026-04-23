Milano 9:34
47.724 -0,13%
Nasdaq 22-apr
26.937 0,00%
Dow Jones 22-apr
49.490 +0,69%
Londra 9:34
10.430 -0,44%
24.125 -0,29%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 aprile

Lieve ribasso per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude in flessione dello 0,45%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del FTSE 100, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 10.572,6. Primo supporto visto a 10.381,4. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 10.333,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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