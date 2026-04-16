Milano 9:30
48.415 +0,54%
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Dow Jones 15-apr
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Londra 9:30
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 aprile

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.603,4 con primo supporto visto a 10.553,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.532.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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