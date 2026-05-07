Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 maggio
Giornata all'insegna degli acquisti per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione che ha terminato in rialzo attestandosi a 31.779,4.
Tecnicamente, l'indice MDAX è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 32.369, mentre il supporto più immediato si intravede a 30.600,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 34.137,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)