Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:03
28.045 +1,42%
Dow Jones 20:03
49.255 +0,64%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 4 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.

Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.241,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.147,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.336,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```