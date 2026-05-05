Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Discesa moderata per il maggiore indice americano, che chiude la giornata del 4 maggio con una variazione percentuale negativa dello 0,41% rispetto alla seduta precedente.
Tecnicamente, l'S&P 500 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 7.241,9, mentre il supporto più immediato si intravede a 7.147,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 7.336,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)