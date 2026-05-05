Banca Valsabbina sottoscrive minibond da 1 milione di IDNTT

(Teleborsa) - Banca Valsabbina ha perfezionato la sottoscrizione del minibond “IDNTT S.A. - ISIN IT0006775453 - Tasso VAR + 2,50% 2026-2032” per un valore complessivo di 1 milione di euro, emesso da IDNTT , AI-Tech Content Factory quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana e nel segmento open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte.



IDNTT, spiega una nota, sviluppa e distribuisce ogni giorno contenuti omnichannel e data-driven – tra cui e-commerce content, advertising, social media, video e comunicazione integrata – con l’obiettivo di aumentare visibilità, engagement e conversioni dei clienti. Presente in diversi Paesi europei (tra cui Italia, Spagna, Olanda, Romania e Svizzera), IDNTT è un'AI-Tech Content Factory europea che opera come un'infrastruttura industriale altamente scalabile. Integrando l'Intelligenza Artificiale e piattaforme digitali proprietarie, il Gruppo orchestra team multiculturali per ottimizzare i flussi di lavoro, abbattere i tempi di produzione e massimizzare l'efficienza, garantendo un presidio globale e la massima vicinanza al cliente. IDNTT ha avviato negli ultimi anni una proficua strategia di M&A conseguendo risultati in forte crescita anno dopo anno. Con il nuovo piano industriale, il Gruppo punta a evolvere ulteriormente il proprio modello, mantenendo alta l’attenzione su potenziali operazioni di acquisizione.



Banca Valsabbina ha partecipato all’operazione in qualità di unico sottoscrittore, curandone inoltre la strutturazione e la gestione in modalità full service, confermando il proprio ruolo nel supportare le imprese italiane attraverso strumenti di finanza alternativa e soluzioni di finanziamento dedicate.



Christian Traviglia, Presidente e CEO di IDNTT: “Ringraziamo Banca Valsabbina per aver colto la solidità del nostro modello e della nostra Azienda. Continueremo a investire con forza nello sviluppo della nostra AI-Tech Content Factory e in nuove operazioni di M&A, aggregando eccellenze per consolidare la nostra leadership europea con la nostra solita coerenza di visione e azione".



"Questa operazione conferma il nostro impegno nel supportare realtà ad alto contenuto innovativo come IDNTT", ha commentato Hermes Bianchetti, Vicedirettore Generale Vicario di Banca Valsabbina. "Si tratta di un’azienda che ha costruito un modello distintivo nella produzione e gestione di contenuti digitali, con un approccio fortemente integrato e data oriented. Sosteniamo con convinzione imprese capaci di coniugare tecnologia e creatività, valorizzando modelli di business scalabili e orientati alla crescita internazionale, anche attraverso strumenti di finanza alternativa dedicati".

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