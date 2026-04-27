IDNTT emetterà minibond da 1 milione di euro per supportare sviluppo e M&A

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di IDNTT , MarTech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel e quotata su Euronext Growth Milan, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile nella forma minibond per un importo di 1 milione di euro, funzionale a supportare lo sviluppo aziendale e la strategia di M&A.



Il minibond avrà una durata di 72 mesi e verrà rimborsato sulla base di un piano di ammortamento all'italiana a quota capitale costante con pagamenti semestrali, una volta decorso il periodo di preammortamento di 12 mesi dalla data di emissione. La sottoscrizione del minibond, la cui data ultima di sottoscrizione è il 4 maggio 2026, non è destinata alla quotazione presso alcun mercato regolamentato e sarà destinata unicamente ad un unico investitore.

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