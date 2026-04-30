Kruso Kapital, emesso bond da 12 milioni di euro. Cherry Bank principale sottoscrittore

(Teleborsa) - Kruso Kapital , società quotata su Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Banca Sistema, ha comunicato l'emissione di un prestito obbligazionario per un ammontare nominale di 12 milioni di euro. L'operazione, che ha ottenuto "grande favore da parte del mercato", rappresenta la prima emissione obbligazionaria da parte di Kruso Kapital, si legge in una nota.



L'emissione, strutturata in forma di private placement e rivolta a investitori istituzionali, ha una durata di tre anni (scadenza 2029) e rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza (bullet). Il prestito obbligazionario è caratterizzato da un tasso di interesse variabile indicizzato all'Euribor a 6 mesi, con un pagamento degli interessi su base semestrale. Cherry Bank ha agito in qualità di arranger dell'operazione, nonché principale sottoscrittore, Banca Valsabbina come pay agent.



"Siamo estremamente soddisfatti dell'interesse riscontrato per questo prestito obbligazionario, il primo da quando è nata Kruso Kapital - ha commentato il CFO Carlo Di Pierro - Lavoriamo quotidianamente per la crescita della società e per diversificare ed ampliare le fonti finanziarie; l'operazione rappresenta un tassello fondamentale di questa strategia. Ringrazio Cherry Bank per il supporto e gli investitori che ci hanno dato fiducia".

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