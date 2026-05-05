Londra: movimento negativo per Weir Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che presenta una flessione del 2,31% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Weir Group rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di Weir Group si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 25,21 sterline. Prima resistenza a 25,71. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 25,03.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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