Londra: rosso per Standard Chartered
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra, che mostra un decremento del 3,30%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Standard Chartered rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Standard Chartered è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,47 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,95.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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