Londra: rosso per Standard Chartered

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo bancario con sede a Londra , che mostra un decremento del 3,30%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Standard Chartered rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Standard Chartered è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,47 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,98. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 18,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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