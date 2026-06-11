Londra: scambi al rialzo per Standard Chartered
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo bancario con sede a Londra, che lievita del 3,24%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Standard Chartered, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 18,17 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 18,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 17,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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