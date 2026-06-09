Londra: giornata depressa per Standard Chartered

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario con sede a Londra , che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Standard Chartered . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,27 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 18,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```