Londra: giornata depressa per Standard Chartered
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il gruppo bancario con sede a Londra, che presenta una flessione del 2,53% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Chartered, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Standard Chartered. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 19,27 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 18,57. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 18,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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