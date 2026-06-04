Londra: in perdita HSBC Holdings
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di servizi bancari e finanziari, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,30% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di HSBC Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di HSBC Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,74 sterline e primo supporto individuato a 12,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,59.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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