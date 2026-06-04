Londra: in perdita HSBC Holdings

(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di servizi bancari e finanziari , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,30% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di HSBC Holdings è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'esame di breve periodo di HSBC Holdings classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,74 sterline e primo supporto individuato a 12,89. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14,59.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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