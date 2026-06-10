Londra: scambi negativi per HSBC Holdings

(Teleborsa) - Ribasso per la società di servizi bancari e finanziari , che presenta una flessione del 2,24%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di HSBC Holdings rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario tecnico di HSBC Holdings mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 12,72 sterline con area di resistenza individuata a quota 12,94. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 12,63.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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