Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l' istituto di Rocca Salimbeni , che guadagna bene, con una variazione del 2,54%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di Banca Monte dei Paschi mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 8,497 Euro. Rischio di discesa fino a 8,329 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,665.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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