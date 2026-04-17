Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca MPS

(Teleborsa) - Seduta positiva per l' istituto di Rocca Salimbeni , che avanza bene del 2,16%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Monte Paschi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,23%, rispetto a +2,21% del principale indice della Borsa di Milano ).





Allo stato attuale lo scenario di breve di Banca Monte dei Paschi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,06 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,854. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,26.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```