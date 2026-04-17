Piazza Affari: scambi al rialzo per Banca MPS
(Teleborsa) - Seduta positiva per l'istituto di Rocca Salimbeni, che avanza bene del 2,16%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Monte Paschi mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +13,23%, rispetto a +2,21% del principale indice della Borsa di Milano).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Banca Monte dei Paschi rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 9,06 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 8,854. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 9,26.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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