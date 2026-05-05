Salone del Risparmio, oltre 7.900 partecipanti nella prima giornata

L’evento prosegue

(Teleborsa) - Si apre con oltre 7.900 partecipanti (di cui 1.600 in streaming) la prima giornata della XVI edizione del Salone del Risparmio, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento per l'industria del risparmio gestito in Europa. In corso fino al 7 maggio all'Allianz MiCo di Milano e online su FR|Vision, la piattaforma video ufficiale dell'evento, il Salone prosegue con il programma di mercoledì 6 maggio, con una nuova giornata di conferenze, tavole rotonde e momenti di networking.



Scenari globali: dalla geopolitica all'intelligenza artificiale



Il filo geopolitico, già avviato nella prima giornata, si arricchisce di nuove prospettive. La mattina si apre con "Dialogo sul futuro globale: autonomia strategica e competitività europea. Con Paolo Gentiloni e Silvia Berzoni" (ore 9:45) organizzata da UBS. A seguire "Lo scacchiere geo-economico globale: le prossime mosse per risparmio, mercati e investimenti" (ore 12:15) organizzata da Janus Henderson Investors con Gianluca Serafini, Carlo Bastasin e Federico Pons.



Nel pomeriggio il tema si articola su più palchi: "(Non) sono affari nostri!" (ore 14:00) organizzata da T. Rowe Price, porta sul palco Carlo Cottarelli, Donato Savatteri e Federico Domenichini per una riflessione sul confine, sempre più sottile, tra dinamiche geopolitiche e ricadute sull'economia reale. Alle 14:15, "Europa in movimento: Visione, Azione e Reazione" organizzata da Amundi Investment Solutions con Alec Ross, Andrea Binelli e Monica Defend tra i relatori e "Oltre l'investimento: scenari geopolitici globali" di Morgan Stanley Investment Management con Paolo Ciocca, Domenico Siniscalco e Niccolò Rabitti.



Il tema dell'intelligenza artificiale si intreccia con quello geopolitico in due appuntamenti pomeridiani: "La blockchain non dorme mai: Tokenizzazione e Digital Asset" (ore 14:15) di Franklin Templeton con Giuliana Borello e Gianluca Maione. A seguire "Geometrie variabili e nuove connessioni. Europa, alleanze e capitali nel nuovo disegno globale" (ore 16:00) organizzata da Sella SGR con Mario Romano e Antonio Cesarano tra i protagonisti.



La giornata si chiude con la tavola rotonda organizzata da Assogestioni "Crescere per competere: la via europea tra AI, finanza e industria" (ore 17:15) con un parterre d'eccezione, tra cui Giovanni Sandri, Fabio Pammolli, Stefano Barrese e Alvise Biffi, dedicata alla competitività europea nell'era dell'intelligenza artificiale.



Mercati privati, economia reale e nuove frontiere dell'investimento



Ricco anche il programma sui mercati privati e sull'asset allocation, che si apre con una maratona mattutina "Portafogli per il futuro. La nuova asset allocation tra tensioni globali e trend strutturali", conferenza organizzata da Focus Risparmio (ore 9:30) dà il via a una sequenza densa di appuntamenti."Dal risparmio all'impresa: accompagnare il capitale lungo tutto il suo ciclo di vita" (ore 10:45) organizzata da Mediobanca, "Stay Active: il valore della flessibilità nel fixed income" (ore 11:15) organizzata da BlackRock con Jose Aguilar, Bruno Rovelli e Michel Aubenas tra i relatori e "Oltre l'orizzonte: opportunità di investimento nei nuovi mercati" organizzata da Euromobiliare Asset Management con Nathalie Tocci, Luca Trotta e Carlo Menozzi tra i protagonisti.



A metà mattinata altri appuntamenti di rilievo con "Geopolitically Incorrect" (ore 11:30) di Pictet Asset Management con Paolo Paschetta, Federico Rampini e Dario Fabbri tra i relatori e "La bussola impazzita: l'ago si sposta ad Oriente? USA, Cina, AI e le nuove geometrie del potere globale" di Allianz Global Investor con la partecipazione di Giulio Tremonti, Giuliano Noci, Enzo Corsello e Mariangela Pira. Alle ore 12:00, "Catturare il valore dei mercati privati, una svolta per il Wealth" organizzata da Assogestioni con Mauro Sbroggiò, Guglielmo De Martino e Karim Leguel affronta il tema dell'accesso ai mercati privati nell'ambito della gestione patrimoniale. Chiude la mattinata "Passaggio generazionale nelle aziende familiari: il ruolo dell'advisor" (ore 12:30) organizzata da Capital Group.



Il pomeriggio si apre con "Mercati Emergenti: la transizione da opportunità tattica ad allocazione strategica di portafoglio" (ore 14:30) organizzata da M&G Investments con Mario Calabresi, Fabiana Fedeli e Andrew Chorlton, per una lettura aggiornata delle opportunità nei mercati in via di sviluppo. A seguire "Investimenti in economia reale: il ruolo strategico dei fondi alternativi nei portafogli istituzionali" (ore 16:00) organizzata da Société Générale con Antonio Cavarero e Marco Mosca tra i relatori. "Finanziari globali: sfide e opportunità in un mondo complesso" (ore 16:15) organizzata da Algebris Investments con Davide Serra e Andrea Orcel. Chiude la giornata "Chi governa il capitalismo contemporaneo" (ore 17:00, Educational Corner) con Sandro Trento e Fabio Sottocornola, una riflessione più ampia sulle strutture di potere che guidano i mercati globali.



Previdenza complementare e voci fuori dagli schemi



Il tema previdenziale, aperto nella prima giornata con sessioni di alto profilo, continua a fare capolino nel programma. "Smetto quando voglio (posso). Da risparmiatore a investitore consapevole" (ore 9:30) organizzata da Fidelity con la partecipazione di Elsa Fornero, porta il tema della pianificazione finanziaria a lungo termine su un piano accessibile e concreto, aperto a un pubblico più ampio. Non mancano gli appuntamenti che guardano oltre il perimetro della finanza: "Finanza senza filtri. Il consulente nell'era dei mercati complessi" (ore 9:45) di BNP Paribas con Germano Lanzoni, in arte il Milanese Imbruttito, offre uno sguardo ironico e insieme acuto sulle dinamiche della consulenza finanziaria contemporanea. A seguire, "Il valore nascosto: interpretare il mercato significa riconoscere il momento opportuno in cui il valore può prendere forma" (ore 10:00) organizzata da Kairos, vede tra i protagonisti Guido Maria Brera, Rocco Bove e Massimo Trabattoni. Nel pomeriggio, "Quando i mercati incontrano i like: la chiave moderna per parlare di investimenti" (14:30) di Generali Investments tra i cui relatori Mauro Ratto, Edoardo Scirè e Paolo Magri, affronta il tema della comunicazione finanziaria nell'era dei social media. Chiude la giornata "Global Wealth Dynamics: Strategie, Modelli e Partnership nell'Ecosistema Asset Management - Wealth Management" (ore 16:15) organizzata da AllianceBernstein con Onur Erzan, Giovanni De Mare, Luigi Conte, Andrea Ragaini.

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