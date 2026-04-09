Germania, surplus bilancia commerciale scende meno delle attese a febbraio a 19,8 miliardi di euro

(Teleborsa) - In calo ma meno delle attese il surplus della bilancia commerciale tedesca. Nel mese di febbraio 2026 si è registrato un avanzo corretto dagli effetti del calendario, pari a 19,8 miliardi di euro, rispetto all'attivo di 20,3 miliardi di febbraio. Il dato è superiore alle stime degli analisti che erano per un avanzo di 19,1 miliardi.



Secondo i dati pubblicati dall'Ufficio Federale di Statistica (Destatis), le esportazioni sono aumentate del 3,6% su base mensile, dopo il -1,5% registrato a febbraio e contro il +1% atteso dal mercato, mentre le importazioni hanno registrato un incremento del 4,7% dopo il -5,1% precedente.





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