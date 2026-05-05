Milano 17:40
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Bilancia commerciale USA in marzo

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Bilancia commerciale USA in marzo
USA, Bilancia commerciale in marzo pari a -60,3 Mld $, in calo rispetto al precedente -57,8 Mld $ (la previsione era -61 Mld $).
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