Giappone, sale oltre le attese il surplus delle partite correnti a febbraio

(Teleborsa) - Aumenta più delle attese sorpresa il surplus della bilancia delle partite correnti in Giappone. Secondo il Ministero delle Finanze giapponese (MOF), si è generato a febbraio 2026 un avanzo delle partite correnti di 3.933 miliardi di yen, rispetto all'attivo di 931 miliardi del mese precedente. Il dato è anche migliore alle attese degli analisti che avevano stimato una salita del surplus fino a 3.549 miliardi di yen.



La bilancia commerciale di beni e servizi chiude con un disavanzo di 17 miliardi di yen, contro il disavanzo di 1.316 miliardi di gennaio, a fronte di un incremento delle esportazioni a 9.372 miliardi di yen (+2,8%) e delle importazioni a 9.105 miliardi (+9,7%).

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