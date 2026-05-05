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/ USA, Vendita case nuove in febbraio
USA, Vendita case nuove in febbraio
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05 maggio 2026 - 16.10
USA,
Vendita case nuove in febbraio pari a 682K unità
, in aumento rispetto al precedente 583K unità (la previsione era 652K unità).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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