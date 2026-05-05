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USA, Vendita case nuove (MoM) in febbraio

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USA, Vendita case nuove (MoM) in febbraio
USA, Vendita case nuove in febbraio su base mensile (MoM) +7,4%, in aumento rispetto al precedente -19,9%.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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