Edilizia sostenibile, a Milano dal 6 all'8 maggio l'evento europeo GBCI Circle 2026

Presentato l'Impact Report 2026: per il 53% dei leader del real estate europeo la resilienza è una priorità finanziaria

(Teleborsa) - Milano ospita dal 6 all'8 maggio Circle 2026, evento annuale della comunità europea LEED organizzato da Green Business Certification Inc. Europe (GBCI) in occasione del quinto anniversario della manifestazione. L'iniziativa si svolge presso Superstudio Più, sede attualmente candidata alla certificazione LEED O+M v4.1 e in fase di audit per la certificazione ISO 20121, con GBC Italia in qualità di official communication partner.



Al centro dei lavori vi è LEED v5, ultima versione del sistema di rating per il green building, presentato come strumento di allineamento alla Tassonomia UE, il sistema di classificazione adottato dall'Unione Europea per definire le attività economiche considerate ambientalmente sostenibili. Il programma affronta inoltre i temi della decarbonizzazione e della convergenza tra certificazione, finanza e rendicontazione ESG, integrato da visite a progetti milanesi di sviluppo urbano sostenibile.



"Stiamo assistendo a un'evoluzione profonda del modo in cui il rischio viene definito nel nostro settore", ha dichiarato Kay Kilmann, Head of Europe di GBCI. "Oggi il rischio va oltre le sole considerazioni climatiche e include fattori finanziari, regolatori e assicurativi che incidono direttamente sulle decisioni di investimento e sul valore degli asset".



Nell'ambito della conferenza, Peter Templeton, Presidente e CEO di USGBC e GBCI, presenterà il GBCI Europe Impact Report 2026, basato sull'analisi delle performance delle certificazioni LEED nei principali mercati europei. Secondo il documento, il 53% dei leader europei del real estate considera oggi la resilienza una priorità finanziaria. Il report evidenzia come la sostenibilità stia diventando una componente della gestione del rischio e della protezione del valore degli asset, con un forte allineamento nelle aree di efficienza energetica, performance operativa e qualità ambientale interna.



La scelta di Milano riflette la dinamica del mercato italiano: nel 2025 l'Italia si è classificata al terzo posto in Europa per attività di certificazione LEED, mentre i primi dati del 2026 indicano una crescita dei volumi di certificazione di quasi 1,8 volte su base annua.



"L'edilizia sostenibile in Italia e in Europa sta entrando in una nuova fase, in cui la performance non si misura più soltanto attraverso parametri ambientali, ma attraverso la capacità degli asset di rispondere in modo integrato alle sfide climatiche, economiche e sociali", ha dichiarato Fabrizio Capaccioli, Presidente di GBC Italia. Secondo Capaccioli, la collaborazione con GBCI Europe e l'organizzazione dell'evento a Milano costituiscono un riconoscimento del ruolo svolto dall'associazione nello sviluppo del settore.



GBC Italia è l'associazione senza scopo di lucro che riunisce imprese e comunità professionali del settore dell'edilizia sostenibile in Italia ed è partner di USGBC nella rete WorldGBC, attiva in oltre 85 Paesi con più di 51.000 membri.





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