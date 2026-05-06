Francoforte: scambi in positivo per ThyssenKrupp

(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore di acciaio , che avanza bene del 2,06%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di ThyssenKrupp evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società tedesca specializzata nell'acciaio rispetto all'indice.





Tecnicamente, ThyssenKrupp è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,73 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,58. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 10,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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