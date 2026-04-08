Lottomatica, operatività sul buyback
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 30 marzo al 2 aprile 2026, complessivamente 238.986 azioni ordinarie al prezzo medio di 25,0587 euro per euro, per un controvalore pari a 5.988.672,33 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 16.250.315 azioni proprie, pari al 6,458% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, oggi, vigoroso rialzo per Lottomatica, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,86%.
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