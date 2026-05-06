Lindbergh, KT&Partners incrementa fair value a 12,00 euro e conferma Hold

(Teleborsa) - KT&Partners ha incrementato a 12,00 euro per azione (dai precedenti 8,40 euro) il fair value su Lindbergh , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, confermando la raccomandazione "Hold".



Gli analisti scrivono che l'esercizio 2025 si è chiuso con ricavi totali pari a 32,8 milioni di euro, in aumento del 36,0% su base annua rispetto ai 24,1 milioni del 2024. Il settore HVAC si è confermato come la divisione più importante, con circa il 46% dei ricavi del Gruppo (15,1 milioni di euro, +89% su base annua), "sebbene il segmento abbia registrato risultati inferiori di circa il 10% rispetto alla nostra stima di 16,8 milioni di euro, a causa di un contributo più prudente nel secondo semestre 2025 derivante dalle acquisizioni recentemente concluse e dal consolidamento a bilancio di Alpiclima Srl, il cui impatto completo sul conto economico è rinviato all'esercizio 2026", aggiungono.



Il settore Network Management (38% dei ricavi) ha generato 12,5 milioni di euro, in aumento del 5,8% su base annua e sostanzialmente in linea con la nostra stima di 12,2 milioni di euro, grazie all'acquisizione di nuovi clienti tra cui Aprolis Italia e Schneider Electric. La gestione dei rifiuti (14,7%) ha raggiunto 4,8 milioni di euro, in aumento del 27,8% su base annua e al di sopra della nostra stima di 4,5 milioni di euro, trainata dal lancio di CircularITALIE e da un contributo parziale (4-6 settimane, stimato tra 150.000 e 200.000 euro) derivante dall'acquisizione di SDS Service Srl. A livello di utile lordo, il margine composito è aumentato al 35,2% dal 33,5% dell'esercizio 2024, principalmente grazie alla crescita del margine HVAC dal 34,8% al 38,5%, a testimonianza di una migliore integrazione e di un mix di servizi più favorevole. L'EBITDA ha raggiunto 6,2 milioni di euro (+43,6% su base annua) con un margine del 18,9%, in aumento di 100 punti base rispetto all'esercizio 2024, con un flusso di cassa operativo di 5,1 milioni di euro che rappresenta circa l'87% della conversione dell'EBITDA. L'indebitamento netto si è attestato a 8,6 milioni di euro (1,4x Utile netto/EBITDA), al di sopra della nostra stima di 5,9 milioni di euro, ma strutturalmente composto da passività da leasing IFRS 16 (4,4 milioni di euro) e debiti differiti per acquisizioni (3,7 milioni di euro), mentre il debito bancario principale è rimasto contenuto a 0,5 milioni di euro.



A livello di Gruppo, aggiunge KT&Partners, i ricavi previsti per il 2026 sono stati rivisti al ribasso a 43,4 milioni di euro (-11% rispetto ai precedenti 48,6 milioni di euro), a seguito di un'ipotesi di ritmo più selettivo per le acquisizioni e fusioni nel settore HVAC dopo l'acquisizione di Alpiclima e di una traiettoria più prudente per il settore WM, in cui il contributo di SDS è stato ricalibrato sugli standard operativi di Lindbergh e la crescita organica pregressa è stata temporaneamente influenzata dall'entrata in vigore del regolamento UE ESPR a luglio 2026. Nonostante il taglio dei ricavi, l'EBITDA previsto per il 2026 è stato leggermente rivisto al rialzo a 8,2 milioni di euro (rispetto agli 8,0 milioni di euro), con un margine in espansione al 18,8% (rispetto al 16,5%), grazie alle revisioni al rialzo della redditività divisionale in tutte le unità operative, supportate dalla performance superiore alle attese registrata nell'esercizio 2025. L'indebitamento netto previsto per il 2026 è stato rivisto a 10,5 milioni di euro (1,3 volte l'EBITDA), riflettendo il maggiore utile netto di chiusura dell'esercizio 2025 e i pagamenti residui derivanti da fusioni e acquisizioni, con un'accelerazione del processo di riduzione del debito a partire dall'esercizio 2027, man mano che gli impegni di cassa si normalizzano.



La nuova valutazione di KT&Partners corrisponde a un multiplo EV/EBITDA implicito di 14,0x per l'esercizio 2026 e di 11,7x per l'esercizio 2027.

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