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Londra: andamento negativo per RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per RELX
Composto ribasso per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.
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