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Dow Jones 16:02
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Londra: brillante l'andamento di RELX

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di RELX
Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali, con una variazione percentuale del 2,91%.
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