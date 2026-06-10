Londra: calo per RELX

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , che presenta una flessione del 3,15% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di RELX evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso RELX rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di breve periodo di RELX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 25,99 sterline. Rischio di discesa fino a 24,66 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 27,32.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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