Londra: andamento sostenuto per RELX

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il fornitore globale di informazioni e analisi per clienti professionali e commerciali , in guadagno dell'1,80% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di RELX è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di RELX mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 23,33 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 23,97. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 22,96.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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