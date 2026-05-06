Londra: rosso per Smith & Nephew

(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di attrezzature mediche e dispositivi ortopedici , che presenta una flessione del 3,49%.



L'andamento di Smith & Nephew nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo status tecnico di medio periodo di Smith & Nephew rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 11,53 sterline, mentre i supporti sono stimati a 10,93. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 12,14.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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