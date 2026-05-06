Madrid: andamento sostenuto per IAG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di International Airlines Group , con una variazione percentuale del 2,61%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che la holding anglo-spagnola nata dalla fusione tra British Airways e Iberia mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,75%, rispetto a +0,6% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4,337 Euro. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4,389. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4,441.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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