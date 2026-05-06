Madrid: netto calo registrato da Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Pressione sul gruppo farmaceutico spagnolo, che perde terreno, mostrando una discesa del 13,39%.
L'andamento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 67,47 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 71,67. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 75,87.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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