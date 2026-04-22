Milano 11:25
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Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto oil italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: al centro degli acquisti il comparto oil italiano
Si muove con il vento in poppa l'indice petrolifero a Milano, che arriva a 28.129,69 punti.
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