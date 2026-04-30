Piazza Affari: giornata depressa per Cementir

(Teleborsa) - Rosso per la società cementiera , che sta segnando un calo del 2,09%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cementir , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 14,88 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 15,22. Il peggioramento del gruppo cementiero è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 14,76.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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