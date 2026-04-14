Cy4Gate, contratti antifrode per 4,2 milioni nel primo trimestre 2026 con importanti aziende italiane

(Teleborsa) - Cy4Gate , player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan, ha siglato nel primo trimestre 2026 contratti con importanti aziende italiane per la fornitura della piattaforma XTN Cognitive Security Platform, dedicata alla prevenzione delle frodi e delle minacce digitali. Il valore complessivo è di circa 4,2 milioni di euro, con durata compresa tra 18 e 36 mesi.



I contratti riguardano i settori bancario, telecomunicazioni, automotive, energia e gambling, tutti crescentemente esposti a minacce informatiche.



La piattaforma si distingue per le funzionalità di biometria comportamentale e prevenzione dei tentativi di impersonificazione telefonica, basate su algoritmi proprietari di machine learning e architettura cloud che consente aggiornamenti continui in tempo reale.



(Foto: Scott Graham su Unsplash)

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