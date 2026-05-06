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/ USA, Occupati ADP in aprile
USA, Occupati ADP in aprile
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06 maggio 2026 - 14.30
USA,
Occupati ADP in aprile pari a 109K unità
, in aumento rispetto al precedente 61K unità (la previsione era 118K unità).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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