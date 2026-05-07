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A New York corre W.W. Grainger

Migliori e peggiori
A New York corre W.W. Grainger
(Teleborsa) - Grande giornata per il fornitore americano di prodotti per la manutenzione di edifici, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,28%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che W.W. Grainger mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,6%, rispetto a +2,88% dell'indice del basket statunitense).


Lo status tecnico di W.W. Grainger è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 1.270,6 USD, mentre il primo supporto è stimato a 1.232. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 1.309,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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