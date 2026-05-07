A New York corre Workday

(Teleborsa) - Protagonista il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,98%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Workday mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,14%, rispetto a +5,07% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Analizzando lo scenario di Workday si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 127,1 USD. Prima resistenza a 133,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 123.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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