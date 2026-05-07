A New York corre Workday
(Teleborsa) - Protagonista il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Workday mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,14%, rispetto a +5,07% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Analizzando lo scenario di Workday si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 127,1 USD. Prima resistenza a 133,9. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 123.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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