Ludoil Energy e Goi Energy confermano esclusiva su raffineria ISAB di Priolo

(Teleborsa) - Tra GOI Energy, proprietaria della raffineria ISAB di Priolo Gargallo, e Ludoil Energy è in essere un contratto di opzione in esclusiva, che disciplina in via vincolante il trasferimento delle partecipazioni in ISAB in favore di Ludoil Energy, con acquisizione da parte di quest'ultima di una quota di controllo. Lo si legge in una nota congiunta delle due società, dopo le indiscrezioni di stampa su presunte manifestazioni di interesse di terzi per l'acquisizione della raffineria.



Le parti, nella piena e reciproca adesione all'accordo sottoscritto, stanno procedendo alla finalizzazione dei contratti di compravendita, la cui sottoscrizione è prevista nei prossimi giorni, al fine di procedere con l'iter autorizzativo necessario secondo le norme vigenti.



GOI Energy e Ludoil Energy "confermano la solidità dell'accordo raggiunto e l'impegno condiviso a garantire la continuità industriale e occupazionale della Raffineria di Priolo Gargallo, asset di primaria rilevanza per la sicurezza energetica del Paese, nonché il suo successivo sviluppo orientato alla produzione di biocarburanti avanzati, tra cui HVO e Sustainable Aviation Fuel (SAF)", si legge nella nota.

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