Growens, ricavi +16% ed EBITDA più che triplicato nel primo trimestre

(Teleborsa) - I dati consolidati di Growens mostrano una crescita consolidata al 16,1% per i ricavi nel primo trimestre 2026, a 20,9 milioni di Euro, rispetto al Q1 2025 (18,0 milioni di Euro); e un EBITDA più che triplicato da 0,3 a 1,1 milioni di Euro, principalmente per effetto del miglioramento della marginalità di entrambe le Business Unit.



La Business Unit Agile Telecom ha prodotto i ricavi più alti in valore assoluto, pari a circa 17,2 milioni di Euro, con una crescita di circa il 21,4%, proseguendo la strategia di focus sulla redditività dei contratti. La Business Unit Beefree ha realizzato un incremento dei ricavi di circa il 10% a cambio costante, attestandosi oltre 3,6 milioni di Euro di ricavi o 4,2 milioni di Dollari USA, grazie all’incremento dei volumi di vendita controbilanciati tuttavia dalla perdita di fatturato ricorrente di un grande cliente.



I ricavi consolidati ricorrenti (da sottoscrizioni di prodotti SaaS - Software as a Service), che rappresentano il 18% del totale a circa 3,7 milioni di Euro, crescono del 2,4% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 2025. I ricavi realizzati all’estero ammontano a circa 15,9 milioni di Euro e rappresentano il 77% del totale, mostrando una crescita superiore al 21% rispetto al medesimo periodo dell’esercizio precedente.



Il Gross Profit mostra una crescita superiore al 13%, a 5,4 milioni di Euro, con un'incidenza circa del 26% sui ricavi, mentre l’EBT è sostanzialmente a pareggio a circa 11mila Euro.



La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 marzo 2026 è pari a circa 10,2 milioni di Euro di cassa, inferiore rispetto al saldo di cassa di 11,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2025.



“I risultati del primo trimestre 2026 confermano che il business è profittevole e mostra un sano Gross Margin. In particolare, i ricavi di entrambe le Business Unit continuano la crescita a doppia cifra, seppure con una penalizzazione sul mercato USA dovuta al cambio.”, ha osservato Matteo Monfredini, Presidente e fondatore di Growens.



“Il 2026 rappresenta un anno di focalizzazione strategica per Beefree, sia a livello di brand che di prodotto, con l'obiettivo di essere il punto di riferimento per chi costruisce esperienze di content creation nell'era degli agenti AI. Lo sviluppo del nostro AI Co-pilot rappresenta un investimento strutturale nel ridefinire l'esperienza dei nostri utenti, portando l'intelligenza artificiale al centro di tutto il processo creativo: inspiration, creazione, gestione, quality assurance. Parallelamente, il rilascio della open beta di MCP v2 in modalità headless apre ai clienti di Beefree SDK la possibilità concreta di costruire funzionalità native integrate con agenti AI, abilitando una nuova generazione di applicazioni intelligenti sulla nostra infrastruttura. A completare questa traiettoria, l'attività di review del Price & Packaging, condotta sia su Beefree che su Beefree SDK, ci consentirà di allineare la nostra proposta di valore alla maturità del mercato e di sostenere un'espansione significativa nel segmento enterprise.”, ha aggiunto Nazzareno Gorni, Amministratore Delegato e fondatore di Growens.

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