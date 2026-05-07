Nexi, nel primo trimestre in crescita ricavi (+1%) ed Ebitda (+2,6%). Guidance confermata

(Teleborsa) - Nexi ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi a 821,4 milioni di euro (+1,0% anno su anno a cambi costanti), impattati come previsto dal confronto difficile legato agli effetti dei contratti bancari. La crescita dei ricavi underlying, escludendo la perdita di alcuni clienti bancari per operazioni di M&A e altre discontinuità, è stata del +5% anno su anno. L'EBITDA si è attestato a 396,5 milioni (+2,6%), con il margine al 48,3% (+73 bps). I costi totali sono rimasti sostanzialmente stabili a 424,9 milioni (-0,4%), grazie alla leva operativa e al phasing favorevole anno su anno.



Per segmento, Merchant Solutions (55% dei ricavi) ha registrato 453,8 milioni (-1,4% reported, +3% underlying), con 4.844 milioni di transazioni (+5,0%) per un valore di 201,5 miliardi (+2,8%). Issuing Solutions (34% dei ricavi) ha segnato la crescita più vivace: 278,3 milioni (+4,7%), con 5.359 milioni di transazioni (+8,7%) e valore a 228,1 miliardi (+7,6%). Digital Banking Solutions (11%) ha contribuito con 89,3 milioni (+2,8%), trainata da SEPA Clearing, Open Banking e nuove iniziative come la soluzione A2A Zippay per le banche irlandesi.



La posizione finanziaria netta gestionale al 31 marzo si è attestata a 4.860 milioni, con il rapporto PFN/EBITDA sceso a 2,5x. Ad aprile sono stati rimborsati circa 976 milioni di debiti in scadenza con la liquidità disponibile. Il costo cash medio ponderato del debito è al 2,35% con una maturity media di 2,8 anni.



"I risultati del primo trimestre confermano la solidità e la resilienza del modello diversificato di Nexi, con una crescita robusta, redditività e generazione di cassa, che ci hanno permesso di restituire 1,45 miliardi di euro agli azionisti, incluso il dividendo di 350 milioni quest’anno. Stiamo ora entrando in una nuova fase fortemente focalizzata sull’execution: rafforzare la performance commerciale, proteggere la crescita nel medio termine, migliorare l’efficienza dei costi e sfruttare l’AI per aumentare la produttività. In quanto infrastruttura core dell’ecosistema europeo dei pagamenti, siamo in una posizione unica per guidare l’evoluzione dei pagamenti digitali in Europa”, ha commentato il Ceo Bernardo Mingrone.



Nexi ha confermato la guidance 2026, ricavi in linea con il 2025, EBITDA in valore assoluto stabile, excess cash generation di circa 750 milioni, e il dividendo di 0,30 euro per azione (circa 350 milioni, +20% anno su anno), in pagamento il 20 maggio.

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