SIT, ricavi primo trimestre salgono a 72,4 milioni di euro. EBITDA +50,6%

(Teleborsa) - SIT , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha chiuso il primo trimestre 2026 con ricavi consolidati pari a 72,4 milioni di euro (+3,3% rispetto allo stesso periodo 2025, +4,9% a cambi costanti), EBITDA pari a 8,4 milioni di euro, 11,6% dei ricavi, in crescita del 50,6% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente; risultato netto pari ad un utile di 0,6 milioni di eurovs una perdita di 2,9 milioni di euro del primo trimestre 2025.



Il cash flow operativo del primo trimestre 2026 è stato positivo per 1,4 milioni di euro dopo investimenti per 2,5 milioni di euro; la posizione finanziaria netta è pari a 139,2 milioni di euro, in linea con il dato di fine 2025 e in miglioramento rispetto agli 147,2 milioni di euro 31 marzo 2025.



"Anche in un contesto caratterizzato da elevata volatilità dei mercati e persistente incertezza geopolitica, i risultati del primo trimestre confermano il percorso di evoluzione di SIT verso un modello più solido ed un'organizzazione più efficiente, in grado di sostenere crescita e miglioramento della redditività - ha commentato l'AD Federico de' Stefani - La dinamica positiva dei ricavi, sostenuta dal contributo di entrambe le divisioni - con particolare evidenza nel business Metering - si accompagna a un significativo rafforzamento della performance operativa".



"La focalizzazione delle attività di R&D e l'apporto del Metering stanno spingendo la crescita di SIT: gli ultimi mesi hanno visto concretizzarsi ulteriori passi di questa strategia, quali la messa in opera della nuova camera anecoica nei laboratori dell'headquarter di Padova e l'acquisizione di Conthidra in Spagna, con proiezione verso i mercati sudamericani e verso il segmento del submetering", ha aggiunto.

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