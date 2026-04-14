Publicis, crescita organica dei ricavi netti al +4,5% come da attese nel primo trimestre

(Teleborsa) - Publicis Groupe , colosso francese della pubblicità e della comunicazione, ha chiuso il primo trimestre del 2026 con un fatturato di 4.191 milioni di euro, rispetto ai 4.161 milioni di euro del primo trimestre del 2025. La crescita organica ha raggiunto il +6,4%. Il fatturato netto si è attestato a 3.460 milioni di euro, rispetto ai 3.535 milioni di euro del primo trimestre del 2025. La crescita organica del fatturato netto ha raggiunto il +4,5%, in linea con le aspettative. L'effetto dei tassi di cambio è stato negativo per 268 milioni di euro. Le acquisizioni, al netto delle cessioni, hanno contribuito positivamente per 46 milioni di euro.



I servizi di marketing basati sull'intelligenza artificiale, che rappresentano l'86% del fatturato netto, hanno continuato a registrare una solida performance, trainata dalla crescente domanda dei clienti, con una crescita organica del fatturato del +7,6% e una crescita organica del fatturato netto del +5,6% nel trimestre. Ciò include la divisione Connected Media, che ha registrato una crescita organica del fatturato netto a una cifra elevata, e la divisione Intelligent Creativity, che ha registrato una crescita organica a una cifra bassa. La situazione geopolitica in Medio Oriente ha ridotto la visibilità dei clienti e ha pesato sui progetti di trasformazione di grandi dimensioni e ad alto investimento. Di conseguenza, la divisione Technology del Gruppo, che rappresenta il 14% del fatturato netto, ha registrato un leggero calo in termini di crescita organica del fatturato netto in questo trimestre.



"Publicis ha avuto un inizio d'anno molto positivo, sovra-performando il settore per quasi 20 trimestri consecutivi, nonostante il contesto macroeconomico volatile - ha detto il CEO Arthur Sadoun - La crescita organica dei ricavi ha raggiunto il 6,4%, portando a un incremento del 4,5% dei ricavi netti e ampliando ulteriormente il divario con i nostri concorrenti. Tutte le nostre principali regioni hanno registrato ottime performance, con gli Stati Uniti a +4,7%, l'Europa a +4% e l'area APAC a +6%".



"In un contesto globale che rimane incerto, ci impegniamo a fornire visibilità sulle nostre performance per il resto dell'anno - ha aggiunto - Confermiamo la nostra guidance di crescita organica leader del settore, pari al 4-5%, con il 4% come obiettivo solido, e un'accelerazione sequenziale della crescita organica nel secondo trimestre, nonostante un confronto più favorevole di 100 punti base".



Publicis ha confermato la sua guidance di crescita organica del fatturato netto tra il +4% e il +5% per l'intero anno 2026, alimentata da nuove opportunità di business, una forte fidelizzazione dei clienti e una crescita su tutta la sua base clienti. Il Gruppo prevede una leggera accelerazione sequenziale della crescita organica del fatturato netto nel secondo trimestre del 2026, a condizione che le condizioni macroeconomiche non peggiorino significativamente. Il Gruppo conferma inoltre le previsioni per il 2026 relative ai suoi indici finanziari, che dovrebbero raggiungere nuovi massimi storici, tra cui: margine operativo leggermente superiore al 18,2%, mantenendo un elevato livello di investimenti; free cash flow pari a circa 2,1 miliardi di euro prima della variazione del fabbisogno di capitale circolante.



Il Gruppo afferma di avere tutte le condizioni per sostenere questa performance anche oltre il 2026 e conferma l'obiettivo di crescita annua del fatturato netto e dell'utile per azione (EPS) a valuta costante rispettivamente del +6%-+7% e del +7%-+9%.



(Foto: Pavel Kapysh / 123RF)

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