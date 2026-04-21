Italia–Kenya: Urso incontra ministro Kinyanjui

Firmate al Mimit due intese su settore conciario e digitale

(Teleborsa) - Il consolidamento della cooperazione industriale tra Italia e Kenya e la promozione di un modello condiviso di sviluppo sostenibile e competitivo nei comparti della lavorazione della pelle e dell'innovazione digitale: sono questi gli obiettivi dei due Memorandum d’intesa firmati a Palazzo Piacentini in occasione dell’incontro tra il Ministro delle Imprese e del Made in Italy. Adolfo Urso, e il Ministro keniano per il Commercio, gli Investimenti e l’Industria, Lee Kinyanjui.



“Le intese firmate oggi rappresentano un passaggio decisivo per consolidare la partnership strategica tra i due Paesi, già testimoniata, nel quadro del Piano Mattei, da iniziative concrete nel campo dell’intelligenza artificiale, come l’AI Hub per lo Sviluppo Sostenibile, il Nairobi AI Forum e l’iniziativa trilaterale Italia-India-Kenya lanciata in occasione dell’AI Impact Summit di Nuova Delhi", ha dichiarato Urso. "Nel settore della concia il Kenya - ha aggiunto il Ministro - presenta un potenziale significativo che l’Italia è pronta a sostenere con le proprie competenze d’eccellenza, consentendo di compiere un salto di qualità: insieme, Roma e Nairobi, possono tracciare un percorso in cui la tradizione manifatturiera incontra la sostenibilità del futuro, creando valore e opportunità concrete”.



L’incontro - si legge nella nota - tra i due ministri si inserisce nell’ambito della visita di Stato in Italia del Presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto, in occasione del Kenya Business Forum che ha permesso ai due paesi di adottare un piano d’azione congiunto triennale su diversi settori, dall’energia, all’agricoltura.



Nel dettaglio, la prima intesa sottoscritta mira a rafforzare la cooperazione nello sviluppo della filiera del cuoio e a valorizzare le capacità industriali nazionali. Promuove inoltre un modello inclusivo, sostenibile, tracciabile e di alta qualità, in linea con gli standard internazionali, orientato all’innovazione e capace di riflettere l’eccellenza italiana e il dinamismo imprenditoriale keniano, a beneficio dei rispettivi sistemi produttivi.



Il secondo accordo, invece, consolida la collaborazione in materia di infrastrutture pubbliche digitali, ampliamento della rete e scambio di competenze sulla trasformazione tecnologica. L’intesa - siglata dall’Amministratore Delegato di Infratel Italia, Pietro Piccinetti, e da John Paul Okwiri, Amministratore Delegato di Konza Technopolis, in rappresentanza del Ministero dell’Informazione, delle Comunicazioni e dell’Economia Digitale della Repubblica del Kenya - promuove una maggiore connettività, il potenziamento infrastrutturale, l’accesso alla banda larga, l’inclusione digitale, la realizzazione di smart city e la condivisione dell’esperienza maturata con il catasto delle reti (SINFI).



Nel quadro di un progressivo consolidamento della partnership industriale tra i due Paesi, le intese siglate segnano un ulteriore passo avanti nel rafforzamento delle relazioni economiche e produttive e confermano la volontà condivisa di intensificare il dialogo bilaterale e creare nuove opportunità di collaborazione, favorendo investimenti, scambio di competenze e trasferimento tecnologico.

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