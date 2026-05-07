Lanxess, scendono le quotazioni a Francoforte

(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia chimica tedesca , che mostra un -9,03%.



Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 16,7 Euro. Primo supporto visto a 16,07. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 15,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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