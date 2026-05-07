Lanxess, scendono le quotazioni a Francoforte
(Teleborsa) - In forte ribasso la compagnia chimica tedesca, che mostra un -9,03%.
Lo scenario su base settimanale di Lanxess rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società che produce prodotti chimici e polimeri. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 16,7 Euro. Primo supporto visto a 16,07. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 15,72.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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