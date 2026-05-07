Londra: andamento negativo per Games Workshop

(Teleborsa) - Rosso per la società inglese che produce figurine e giochi , che sta segnando un calo del 2,10%.



L'andamento di Games Workshop nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di breve periodo di Games Workshop sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 199,4 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 193,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 205,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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