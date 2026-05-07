Madrid: i venditori si accaniscono su Laboratorios Farmaceuticos Rovi
(Teleborsa) - Retrocede molto il gruppo farmaceutico spagnolo, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,29%.
L'andamento di Laboratorios Farmaceuticos Rovi nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Laboratorios Farmaceuticos Rovi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 62,52 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 65,32 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 61,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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